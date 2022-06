Melissa Satta, addio Boateng: vacanze di lusso con la famiglia allargata

Seconda estate d'amore per Melissa Satta. Superata la dolorosa separazione da Kevin Prince-Boateng la soubrette è atterrata in Sardegna col nuovo fidanzato Mattia Rivetti. I due sono approdati in Costa Smeralda prima di partire per un viaggio in barca da sogno, tra l'Italia e le Baleari, con una coppia di amici speciale e figli al seguito. I paparazzi di Chi hanno fotografato Melissa e Mattia mentre si scambiano baci passionali. Con loro i "Cupido" Renzo Rosso e la compagna, Arianna Alessi: hanno presentato loro Rivetti alla Satta nel 2020.