"Kendall Jenner e Devin Booker si sono lasciati: è finita"

Sarebbe finita la storia d'amore tra Kendall Jenner e Devin Booker. A dare notizia diverse testate americane: per il momento i diretti interessati non hanno né confermato né smentito ma da tempo non si fanno vedere più insieme. Stando a quanto racconta E! News la modella e il cestista sarebbero stati travolti da una profonda crisi che li ha portati ad allontanarsi sempre di più. "Si sono divertiti molto in Italia, al matrimonio di Kourtney Kardashian ma quando sono tornati a casa si sono resi conto di avere stili di vita molto diversi", ha spifferato una fonte. La liaison tra Kendall e Devin andava avanti dal 2020.