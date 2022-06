Nozze in vista per Francesca Pascale e Paola Turci. A lanciare il clamoroso gossip è Leggo, che svela data e location dell'evento che è imminente. Sembra che l'ex compagna di Silvio Berlusconi dirà sì alla nota cantante sabato 2 luglio, a Montalcino. Pare che la coppia abbia invitato pochissime persone, parenti e amici più stretti. Due anni fa sono apparse sui giornali e in rete le prime foto insieme di Francesca e Paola, che si sono sempre tenute alla larga da gossip e pettegolezzi.