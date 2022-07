Berrettini, commento a sorpresa dell'ex fidanzata: "Ogni volta che vince..."

Commento a sorpresa di Meredith Mickelson. La modella americana, ex fiamma di Matteo Berrettini, ha smesso qualche settimana fa di seguire il campione di tennis su Instagram ma questo non le ha impedito di commentare l'ultima foto dello sportivo, quello in cui pubblicizza una nota marca di shampoo. "Mi hai detto che ogni volta che vinci usi questo shampoo", ha scritto Meredith, lasciando senza parole tutti i fan del tennista. Un modo per attirare l'attenzione sulla loro relazione?