"Soleil Sorge e Sophie Codegoni hanno litigato"

Soleil Sorge e Sophie Codegoni sempre più lontane. Dopo l'esperienza condivisa al Grande Fratello Vip le due erano diventate buone amiche ma da qualche tempo non si fanno vedere più insieme. Negli ultimi giorni sono aumentate le segnalazioni sul web che sussurrano di un presunto litigio tra le influencer. L'italo-americana ha lasciato su Twitter un like ad un commento che accusava Sophie di aver copiato una foto caricata precedentemente da Soleil .

Soleil e Sophie sempre più lontane

L'esperta di gossip Deianira Marzano ha invece spifferato che l'ex tronista di Uomini e Donne e la collega hanno preso parte ad un evento insieme tenendosi però a debita distanza. Nessuna foto di coppia, come Soleil e Sophie erano solite fare in passato. Secondo qualcuno l'astio sarebbe nato dopo che la Codegoni è stata scelta come Bonas ad Avanti un altro. La Sorge ha assicurato di non aver mai fatto il provino per questo ruolo e che il suo futuro televisivo è altrove. Dunque, cosa è accaduto?