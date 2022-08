"Elodie e Iannone insieme in Sardegna, si sono baciati diverse volte"

Complice una vacanza in Sardegna con la stessa comitiva di amici, di cui fanno parte Diletta Leottae il suo nuovo fidanzato Giacomo Cavalli, Elodie e Andrea Iannone avrebbero iniziato a flirtare. Pare che lo sportivo abbia avuto un vero e proprio colpo di fulmine nei confronti della cantante lanciata da Amici. Dopo i pettegolezzi su una cena insieme, durante la quale Iannone non avrebbe mai tolto gli occhi di dosso da Elodie, arriva un'altra segnalazione dell'influencer di gossip Deianira Marzano. "Mercoledì al Sanctuary di Porto Cervo Elodie e Iannone erano insieme e si sono baciati diverse volte", ha fatto sapere. È nata una nuova coppia? Per ora i diretti interessati tengono la bocca ben cucita...