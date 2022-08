Zaniolo e il presunto flirt con la corteggiatrice di Uomini e Donne: la verità

Ci sarebbe una nuova donna nel cuore di Nicolò Zaniolo. L'ultimo gossip sul giocatore giallorosso lo ha lanciato il settimanale Chi dove si legge: "Sembra che il calciatore della Roma abbia perso la testa per Chiara Rabbi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dopo la fine della sua relazione con il tronista Davide Donadei". Al momento non è dato sapere se il rumors lanciato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini corrisponda a realtà, ma i meglio informati riportano di alcuni like del calciatore sotto alcuni scatti dell'influencer condivisi sui social.