Elisabetta Gregoraci: fuga d'amore in Sicilia con il nuovo fidanzato

Elisabetta Gregoraci avrebbe finalmente trovato l'amore. Da qualche mese l'ex concorrente del Grande Fratello Vip starebbe frequentando il giovane imprenditore Giulio Fratini. Liaison confermata dal settimanale Chi, che parla di una fuga d'amore tra i due in Sicilia. La nuova coppia, che avrebbe scelto di frequentarsi in gran segreto, avrebbe alloggiato in un resort di lusso. Al momento nessuna conferma da parte dei diretti interessati ma neppure nessuna smentita. Secondo i beninformati la Gregoraci avrebbe conosciuto Fratini all'inaugurazione di un locale in Toscana.