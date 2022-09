Morte Regina Elisabetta, Carlo ha vietato ad Harry di portare Meghan

Sarebbe stato il nuovo Re Carlo a vietare al Principe Harry di portare a Balmoral Meghan Markle. In Scozia la Regina Elisabetta ha esalato il suo ultimo respiro giovedì 8 settembre. Come si legge sui tabloid inglesi, i Sussex avrebbero scatenato una tempesta annunciando che si sarebbero recati entrambi al capezzale della sovrana 96enne. Secondo il The Sun, Harry si trovava a Frogmore Cottage, quando avrebbe ricevuto una telefonata dal padre che gli chiedeva di non portare Meghan. Carlo avrebbe detto a Harry che non era giusto o appropriato che Meghan fosse a Balmoral in un momento così profondamente triste. "Gli è stato fatto notare che Kate non ci sarebbe andata e che il numero di invitati avrebbe dovuto essere limitato ai parenti più stretti. Carlo ha detto chiaramente che Meghan non sarebbe stata la benvenuta", ha spifferato una fonte.