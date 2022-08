Harry e Meghan, che villa in California! 16 bagni e 9 camere da letto

Meghan Markle ed il principe Harry tornano a far parlare stavolta per la lussuosa dimora in cui vivono in California: una villa con con nove camere da letto. Il trasferitmento nel luogo paradisiaco dei Sussex da 11 milioni di sterline nell'isolata Montecito avvenne nel luglio 2020, pochi mesi dopo essersi ufficialmente dimessi dagli impegni reali della Corona britannica. Sebbene molto lontanta da Frogmore Cottage e da Kensington Palace, l'edificio è comunque molto regale. Tra i vicini possono infatti contare le 'regine' della tv americana, come Oprah Winfrey ed Ellen DeGeneres.