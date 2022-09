Anna Tatangelo, basta tira e molla: con Livio Cori è finita

Anna Tatangelo e Livio Cori non stanno più insieme. Dopo aver provato più volte a far funzionare questo rapporto i due hanno deciso di prendere strade differenti. A farlo sapere è il settimanale Chi: "Dopo un lungo tira e molla sembra definitivamente chiusa la relazione tra Anna e Livio. Nessun terzo incomodo, ma differenti visioni della vita li hanno allontanati. E non ci sarebbero margini di miglioramento".