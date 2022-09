Shakira ha un figlio segreto? La rivelazione bomba

Non c'è pace per Shakira. Dopo la separazione da Gerard Piqué, i problemi di salute del padre e i guai con il fisco spagnolo ora spunta un figlio segreto. Un giovane colombiano di nome Pedro ha assicurato di essere il primogenito della cantante, nato da una vecchia relazione con l'attore di Medellin Santiago Alarcon.

Il figlio segreto di Shakira e Santiago Alarcon

È stato l'artista a parlare per primo della faccenda ai media sudamericani negando tutto: "Questo ragazzo mi tormenta da mesi, mi perseguita, dice che l'ho dato in adozione nel 1992 e mi ha chiesto un risarcimento di 835 milioni di pesos". Nei primi anni Novanta, però, Alarcon aveva solo 13 anni mentre Shakira era una quindicenne che sognava di affermarsi nel mondo della musica. L'attore ha inoltre ribadito di non aver mai conosciuto la popstar che, per il momento, non ha ancora commentato la vicenda.