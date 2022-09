Wanda Nara e Icardi, la separazione: cosa dicono i tarocchi

Un altro figlio per Icardi?

La cartomante ha parlato pure della possibilità di Mauro Icardi di diventare di nuovo papà. Il giocatore ha più volte espresso il desiderio di allargare la famiglia ma questo non è previsto nei tarocchi. "Icardi non avrà un altro figlio per ora. Né con Wanda, né con un'altra donna", ha spiegato la cartomante per poi aggiungere: "Vedo liti, rancori, risentimento. È come se lui non volesse vedere la situazione". In effetti, come spifferato dall'avvocato della Nara, la separazione è stata fortemente voluta solo ed esclusivamente da Wanda mentre Maurito era deciso ad andare avanti.