Icardi e Wanda Nara si dicono adios

Doveroso credere al dolore. Dopo nove anni, due figlie, Francesca e Isabella , e una famiglia allargata con i ragazzi, Valentino, Constantino e Benedicto , avuti dal precedente matrimonio di lei, qualcosa deve restare, tra le pagine e chiare e le pagine scure e non possiamo buttare tutto nel cestino del voyeurismo . Anche chi si espone in tutto e per tutto, dai figli alla (quasi) nudità, ha dei sentimenti, prova emozioni. Però questi sono gli anni dell’ ebbrezza social , dove si brucia tutto in fretta e si ricomincia, il trattino successivo. Infatti Wanda Nara , annunciando la fine del rapporto con Mauro Icardi , usa le “storie” del suo profilo Instagram. Prima la malinconia: «Mi risulta molto doloroso vivere questo momento. Ma data la mia esposizione e le speculazioni mediatiche che stanno venendo fuori è preferibile lo si sappia da me. Non ho nulla da dichiarare e non voglio dare alcun tipo di dettaglio su questa separazione. Per favore vi chiedo di capire non solo per me ma anche per i nostri figli». Il trattino successivo - se avete qualche dimestichezza con Instagram, sapete di che parliamo -, eccola con uno strizzato vestito blu elettrico a interpretare una delle investigatrici di “ Quién es la máscara ?” (da noi “ Il Cantante mascherato ”). Ecco, la vicenda di Maurito & Wanda è stata così, dal primo all’ultimo momento, sempre esposta, senza rete, senza maschere.

Wanda Nara e Icardi, i Ferragnez d’Argentina

Qualcuno li ha paragonati ai Ferragnez. Fatte le debite proporzioni e concesse le ovvie differenze, il concetto è lo stesso: la vita spiattellata urbi et orbi, diventata uno show dove alla fine i protagonisti fanno cassa come a teatro. Una delle differenze con i Ferragnez è che, se è vero che anche il calcio è un grande spettacolo, è più indietro rispetto alla società. Diciamolo pure, è conservatore. Nel calcio la donna è ancora quella che sta in panchina, per intenderci. Solo che Wanda ha giocato da titolare e questo ai maschietti del circondario non è andato giù, al di là dei suoi errori e delle sue esagerazioni. Per lei Maurito ha accelerato la parabola discendente della sua carriera. Non che non avesse già dei problemi, specialmente con gli allenatori. Alla Cantera del Barcellona, dove arriva nel 2008, segna 38 gol in due anni, ma Pep Guardiola “non lo vede” e viene ceduto alla Sampdoria. Da Pep a Conte, passando per Spalletti non lo vedranno in tanti, per una ragione o per l’altra. Lui, invece, alla Sampdoria vede la moglie del suo collega e connazionale Maxi Lopez, l’esuberante Wanda Nara, poche qualità artistiche ma molta presenza, come tante protagoniste della vita patinata dei social e dei reality. Apparire è il business. E Wanda appare. Lei ha sette anni più di lui e tre figli, ma Icardi è un centravanti vecchia maniera di quelli che non hanno paura a gettarsi oltre l’ostacolo, dritto in area e nel gossip che lo accompagnerà per tutti gli anni a venire. Così comincia la loro storia d’amore di cui, in questi nove anni, abbiamo seguito ogni dettaglio in diretta fino alla separazione. Per Wanda, Maurito sfida l’establishment del football, fondamentalmente reazionario. Il fatto che abbia portato via la moglie a un compagno gli fa perdere la nazionale argentina. Tra i giudici più severi che lo condannano c’è Leo Messi. Non lo salva neanche essere di Rosario, come la Pulce. (parentesi: pare che Maxi non sia stato un santo, ma torniamo al punto uno: il calcio al maschile).

Maurito, senza paura, non solo fa di Wanda la madre delle sue figlie, ma anche la sua agente. Legittimo, ma tra moglie e marito, dice il proverbio, conviene mettere un procuratore vero. Uno che prima pensa a carriera e montepremi e poi ai sentimenti, tenendoli separati, muovendosi con cautela.

"Icardi e Wanda Nara hanno litigato perché lei è uscita con un altro"