David Beckham, Victoria rimuove un tattoo dedicato al marito: il gossip sulla crisi matrimoniale

Victoria e David Beckham stanno attraversando un momento di crisi? Dopo l'addio di Francesco Totti e Ilary Blasi, Gerard Piqué e Shakira, Wanda Nara e Mauro Icardi, c'è grande preoccupazione anche per la celebre coppia dello starsystem inglese. Ad alimentare la preoccupazione dei fan pare essere stato un frame di una recente Instagram story dell'ex Spice Girl, dove non si vede più uno dei suoi tatuaggi, precisamente quello 'DB', fatto per omaggiare il marito. Rumors, che però contrastano con quelle che sono le ultime azioni dei due, visti passeggiare mano nella mano in un parco pubblico di Londra. Una fonte vicino alla coppia ha riferito a Tmz che tra David e Victoria non ci sono problemi coniugali.