David Beckham in Italia: scoppia il caos sul set della campagna Maserati

David Beckham è tornato in Italia per lavoro ma sul set della nuova campagna pubblicitaria della Maserati è scoppiato il caos. A raccontare tutto il portale The Pipol, che parla di uno scontro tra l'entourage dell'ex calciatore e alcuni fotografi. A quanto pare i collaboratori di Beckham avrebbero "tentato di intimorire dei fotografi accerchiando loro e la vettura che li trasportava nella speranza di dissuaderli dal loro intento, quello di “rubare” le immagini della blindatissima campagna pubblicitaria organizzata nella provincia milanese tra i paesi di Morimondo e Ozzero, per il lancio della nuova Gran Turismo Maserati, attualmente ancora un prototipo, in cui David è testimonial".