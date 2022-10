Dall'Argentina: "Ecco perché Wanda Nara ha lasciato Icardi"

La scelta di Wanda Nara

A quanto pare Wanda Nara non si sentirebbe più in sintonia con Mauro Icardi dopo quasi dieci anni di relazione e due figlie insieme, Francesca e Isabella. "Wanda dice di essersi separata da Icardi per crescita personale, di essersi resa conto di non stare più bene con lui ", ha spiegato sul suo account Twitter de Brito, tra l'altro conduttore del programma televisivo 'Los Angeles de la Mañana'.