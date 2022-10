Wanda Nara, caos in famiglia: è guerra social per Icardi

Tutti contro Wanda Nara. La madre e i figli dell'imprenditrice e influencer si sono schierati dalla parte di Mauro Icardi, che ha duramente attaccato l'ormai ex moglie in una diretta su Instagram. "Non siamo ancora separati, sono ancora sposato, quando tornerà la prossima settimana vedremo cosa fare - ha dichiarato il calciatore - È lo zimbello del mondo intero con i suoi comportamenti, con i suoi atteggiamenti. La verità è che non sono disposto a continuare ad aiutarla e difendere l’indifendibile. I figli sono molto arrabbiati con lei, per il suo modo di rendere tutto pubblico".