Diletta Leotta, nuova fiamma? È un ex giocatore del Liverpool molto famoso

"Si seguono su Instagram da qualche settimana e, pare, che tra i due ci sia una sorta di fil rouge al momento difficile da incasellare nelle svariate sfaccettature dei rapporti interpersonali, figuriamoci in quelli del cuore" - fa sapere il settimanale Gente - "In questo momento sembra che la conduttrice stia intensificando gli studi per migliorare il suo inglese. Il lavoro lo richiede e ci sta che si tratti di un semplice aggiornamento professionale. Ma ora, alla luce del rumor, ci domandiamo: che dietro l’arricchimento linguistico ci sia magari anche il desiderio di ampliare i confini del cuore?".

Tutti gli amori di Diletta Leotta

Dopo la lunga storia d'amore con l'ex dirigente Sky Matteo Mammì, Diletta Leotta ha amato il pugile Daniele Scardina e l'attore turco Can Yaman. Lo scorso anno l'incontro con Giacomo Cavalli: iniziata come un'amicizia si è poi trasformata in qualcosa di più. Il loro rapporto è stato tenuto nascosto a lungo, fino a quando Diletta non si è presentata proprio con Giacomo al recente matrimonio del fratello Mirko Manola, noto chirurgo plastico. Loris Karius è stato invece legato per diverso tempo alla modella tedesca Sophia Thomalia.