Wanda Nara e Maxi Lopez, incredibile retroscena: "Così si vendicano di Icardi"

Nuovi gossip e rumors sulla separazione tra Mauro Icardi e Wanda Nara. In questo periodo l'imprenditrice si è riavvicinata molto al suo primo marito, l'ex calciatore Maxi Lopez dal quale ha avuto i tre figli più grandi, Valentino, Constantino e Benedicto. Parlando ad una tv argentina Wanda ha usato parole al miele per il padre dei suoi tre ragazzi: "Voglio molto bene a Maxi. Ci sarò sempre per lui, pronta ad aiutarlo per qualsiasi cosa". Lopez ha ricambiato commentando l'ultima foto Instagram della Nara, quella in cui riabbraccia i suoi bambini. "La miglior medicina", ha scritto lo sportivo. A quanto pare, però, dietro questo riavvicinamento tra ex coniugi si nasconderebbe un piano strategico ben preciso...