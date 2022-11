Elodie a letto con Andrea Iannone: quanta passione!

La storia d'amore tra Elodie e Andrea Iannone va avanti. La cantante e attrice ha condiviso su Instagram uno scatto in cui è a letto con lo sportivo: i due sono complici e sorridono, più felici che mai. Foto prontamente ricondivisa da Iannone sul proprio account. Tra la Di Patrizi e il pilota di Vasto la passione è alle stelle: si sono conosciuti la scorsa estate , grazie ad alcuni amici in comune, e da allora sono diventati inseparabili.

Le parole di Elodie su Iannone

"Andrea Iannone è una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall'altra. Se dovesse fiorire, fiorirà", ha detto Elodie in un'intervista rilasciata lo scorso settembre. Una relazione che è poi cresciuta mese dopo mese e che oggi sembra più seria che mai. Fino a qualche tempo fa la 32enne era legata al rapper Marracash. Nel passato amoroso di Iannone, invece, prima Belen Rodriguez, poi Giulia De Lellis.