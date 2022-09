Elodie rompe il silenzio: "Andrea Iannone è una persona che mi piace"

In un'intervista rilasciata a Vanity Fair, Elodie Di Patrizi ha parlato per la prima volta della sua frequentazione con Andrea Iannone . I due hanno trascorso le ultime settimane insieme, tra la Puglia e la Sardegna, complice la stessa comitiva di amici. Successivamente la cantante e attrice è stata avvistata a Lugano, dove vive il pilota. A quanto pare il rapporto tra Elodie e Iannone è agli inizi: a detta dell'ex allieva di Amici è presto per sbilanciarsi.

Le parole di Elodie su Iannone

"Andrea Iannone è una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall'altra. Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne", ha affermato Elodie, che in questo periodo è molto concentrata sulla sua carriera nel mondo dello spettacolo. Fino a qualche tempo fa la 31enne era legata al rapper Marracash. Nel passato amoroso di Iannone, invece, prima Belen Rodriguez, poi Giulia De Lellis.