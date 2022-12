Stefano De Martino e il sesso con Belen: "L'ho sposata per questo"

Stefano De Martino in confidenza durante lo show "Conferenza Stampa" di RaiPlay, dove ha risposto a diverse domande circa la sua vita intima. Il conduttore ha ammesso di aver perso la verginità a 14 anni e di aver fatto poco uso dei preservativi in passato. "Praticavo il salto della quaglia - ha confidato l'ex ballerino di Amici - Ma non si fa, è pericolosissimo. Oggi voi giovani siete molto più informati e sapete che vi evitate anche un sacco di altre cose usandolo. Quindi oggi vi dico consumate tante scatole di preservativi".