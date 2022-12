Wanda Nara si è vendicata di Icardi: cosa è successo in Argentina

La vendetta è un piatto che va servito freddo...e stando agli ultimi gossip che arrivano dall'Argentina Wanda Nara starebbe facendo di tutto per far pagare all'ormai ex marito Mauro Icardi quanto accaduto un anno fa. "Wanda non ha mai superato la vicenda China Suarez (l'attrice con la quale l'attaccante ha avuto un flirt, ndr) - ha dichiarato il giornalista Pampito - Da lì è cambiato il suo atteggiamento nei confronti di Icardi e per questo ora parte all'improvviso, sparisce, non si fa trovare". Negli ultimi mesi la Nara ha più volte lasciato Istanbul ed è volata a Buenos Aires: ufficialmente per impegni di lavoro ma a quanto pare dietro si nasconderebbe la voglia di far soffrire Maurito con il suo comportamento decisamente ambiguo.