Barbara d'Urso spiazza tutti in diretta: "Il mio cuore è di una persona"

Grossa novità nella vita privata di Barbara d'Urso. Durante la puntata di Pomeriggio 5 di venerdì 16 dicembre, l'ultima del 2022, la presentatrice ha dato un annuncio inaspettato. Ha salutato il suo pubblico con il cuore, come fa di consueto, cambiando però la classica formula. "Il mio cuore è dei miei figli, di un'altra persona e poi vostro", ha detto Barbarella con la voce rotta dall'emozione, tanto da aggiungere subito: "Caspita, mi sono commossa".

Chi è la persona di cui parla Barbara d'Urso

Dopo la diretta televisiva Barbara d'Urso ha postato la breve clip sul suo Instagram, chiarendo un po' la situazione senza però fornire troppi dettagli a riguardo. "E prima che parta il gossip...Non si tratta di un uomo, né di un fidanzato", ha precisato la 64enne aggiungendo l'emoticon che ride e due cuori. Dunque cosa è accaduto alla d'Urso? L'attrice è diventata nonna!

Barbara d'Urso è diventata nonna

La notizia non è stata ancora confermata dalla diretta interessata ma pare che sia nato il (o la?) nipote di Barbara d'Urso. Lo scorso marzo la conduttrice aveva ufficializzato l'arrivo di un bebè nella sua famiglia a Verissimo. Carmelita ha due figli: Giammauro ed Emanuele, nati dal rapporto con l'ex compagno, il produttore cinematografico Mauro Berardi. Il primogenito è un medico mentre il secondo si occupa di fotografia. Non è chiaro ad oggi chi tra i due sia diventato papà. In attesa di saperne di più...tanti auguri!