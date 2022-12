Icardi dimentica Wanda Nara con una notte di follie: ecco cos'è successo

Dopo aver chiuso per qualche giorno il suo account Instagram Mauro Icardi è tornato attivo sui social network. L'attaccante del Galatasaray è single: il matrimonio con Wanda Nara è definitivamente finito. Tra le storie il giocatore ha condiviso uno scatto in cui sorride, abbracciato ad un uomo e ad una donna. Gli amici Marcelo Calello e Luli di Pace, con i quali Maurito ha trascorso una serata al Tequila, nota discoteca di Buenos Aires. Qui non sono mancati balli, brindisi e risate.

Icardi e Wanda Nara si sono lasciati

Icardi ha così cercato di trascorrere una serata spensierata, mettendo da parte i suoi problemi d'amore. Stando a quanto affermato dalla stessa Wanda Nara, infatti, il calciatore non era intenzionato a separarsi e ha fatto il possibile per tenere in piedi il rapporto senza però ottenere risultati concreti. Tra qualche giorno l'ex dell'Inter lascerà l'Argentina per rientrare a Istanbul: le figlie Francesca e Isabella resteranno momentaneamente a Buenos Aires con la madre.