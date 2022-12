Elodie e Iannone, passo importante per la coppia: parla l'amica

Elodie e Andrea Iannone fanno sul serio. Quello che sembrava un banale flirt estivo è diventato col tempo qualcosa di più importante. Stando ai gossip la cantante lanciata da Amici si sarebbe recata a Vasto per conoscere i famigliari e amici più cari del pilota. Non solo: i due sarebbero pronti per la convivenza. A farlo sapere un'amica della coppia al settimanale Di Più.