Clamoroso, Wanda e Icardi di nuovo insieme a gennaio: la rivelazione dell'avvocato

È davvero finita tra Wanda Nara e Mauro Icardi? A quanto pare no! Nonostante l'imprenditrice abbia assicurato che la rottura è definitiva le recenti dichiarazioni del suo avvocato suggeriscono altro. Ospite del programma tv LAM Ana Rosenfeld, legale e una delle migliori amiche di Wanda, ha parlato di una probabile riconcilazione tra i due. "Tra pochi giorni Wanda tornerà in Turchia perché i ragazzi devono riprendere la scuola", ha spiegato Ana smentendo quindi i gossip che volevano la Nara lasciare Istanbul per tornare a vivere in pianta stabile in Argentina. L'imprenditrice vuole tenere la famiglia unita nonostante la separazione (che potrebbe trasformarsi in una riconciliazione) e non allontanarsi troppo da Maurito.