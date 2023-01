Piqué e quel video che ha fatto il giro dei social: Shakira devastata

La rottura tra Shakira e Piqué

Shakira e Piqué si sono detti addio dopo dodici anni insieme: non sono mai convolati a nozze. Di recente hanno raggiunto un accordo in tribunale per l'affidamento dei figli Milan e Sasha, che oggi hanno rispettivamente nove e sei anni. La popstar doveva trasferirsi a Miami con i bambini ma secondo i beninformati resterà in Spagna ancora un po' per via dei problemi di salute del padre 91enne William Mebarak. Piqué, intanto, è andato a convivere con Clara Chia Marti, con la quale la relazione è diventata più seria che mai giorno dopo giorno.