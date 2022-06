Shakira segreta: gli amici di Piqué la chiamavano "La Patrona"

Dopo dodici anni d'amore e due figli insieme Shakira e Piqué hanno deciso di dividersi. La loro relazione non è stata delle migliori e solo ora vengono a galla curiosità e retroscena tenuti nascosti a lungo. La giornalista spagnola Lorenza Vazquez ha spifferato a Telecinco che la cantante veniva chiamata dagli amici e collaboratori di Gerard "La Patrona". A quanto pare l'artista non è mai riuscita a instaurare un buon rapporto con l'entourage dell'ex compagno e le persone a lui più care. In oltre un decennio Shakira non avrebbe mai approfondito i rapporti con gli amici di Piqué, mantenendo sempre un atteggiamento piuttosto distaccato.

"Shakira non stava bene a Barcellona" Stando a quanto assicurato dalla cronista televisiva, Shakira avrebbe sempre evitato di frequentare le mogli degli altri calciatori, colleghi di Piqué. In passato si è parlato di un certo astio con Antonela Roccuzzo ma di recente la moglie di Messi ha pubblicamente supportato la popstar con dei cuori su Instagram. Shakira avrebbe inoltre mostrato più volte di non sentirsi a proprio agio a Barcellona, dove si è trasferita per amore nel 2011.