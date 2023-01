L'amico di Piqué: "La rabbia di Shakira è giustificata, prima di Clara lui..."

Shakira e i tradimenti di Piqué

"Prima di Clara Chia Marti, con cui ora ha una relazione, Piqué ha avuto tante altre donne. Tra queste una modella famosa, conosciuta a livello internazionale, che ha incontrato più volte in hotel. Per questo i suoi amici capiscono la rabbia di Shakira, ha sopportato davvero molto", ha aggiunto la fonte. Piqué e Shakira, nonostante la nascita dei figli Milan e Sasha che oggi hanno nove e sei anni, non sono mai convolati a nozze.