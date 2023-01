Piqué in crisi con Clara: tutta colpa di una frase nascosta nella canzone di Shakira

Dalla Spagna sono sicuri: Gerard Piqué e la nuova fidanzata Clara Chia Marti sono già in crisi! Il motivo? A quanto pare la canzone di Shakira in cui la cantante colombiana accusa apertamente l'ex compagno e la 23enne. Stando a quanto riporta Salvame, Clara non avrebbe particolarmente gradito una strofa del pezzo. Non quella in cui viene paragonata a un Casio e neppure quella sulla Twingo bensì questa: "Non tornerò più con te, anche se piangi o mi preghi". Una frase che lascia pensare che Piqué potrebbe, magari un domani, tornare tra le braccia della madre dei suoi figli. Una frase che non sarebbe andata proprio giù alla Marti, che non si sentirebbe più così sicura dell'amore dell'ex difensore del Barcellona.