Shakira e la madre di Piqué, furiosa lite in strada: "Devi stare zitta!". Le urla fanno tremare i passanti

'Music Session #53' di Shakira ha scoperchiato il vaso di Pandora sulla relazione tra la cantante, Gerard Piqué e il resto della famiglia dell'ex calciatore. Nella canzone la popstar accusa apertamente l'ex compagno e la nuova fidanzata Clara Chia Marti ma non è mancata una strofa piena di risentimento nei confronti dell'ex suocera Montserrat Bernabeu , che per tanti anni ha avuto come vicina di casa. Su Twitter è tornato a galla un vecchio video che oggi assume tutto un altro significato alla luce degli ultimi avvenimenti.

Shakira e il pessimo rapporto con la madre di Piqué

Nel filmato si vedono le due donne che litigano per strada, proprio davanti all'ex difensore del Barcellona, con Montserrat che prima tocca con fare aggressivo il volto dell'ex nuora e poi la invita a tacere. A indignare è anche l'espressione compiaciuta dello sportivo, che non fa nulla per difendere la madre dei suoi figli Milan e Sasha. Secondo i fan Shakira ha sofferto parecchio durante i dodici anni accanto a Piqué. "Quanto hai sopportato per amore", hanno scritto diversi utenti, riferendosi pure ai presunti ripetuti tradimenti dell'ex giocatore. "Sei uscita troppo tardi da quell'inferno", ha commentato qualcun altro.