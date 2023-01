"Isola dei Famosi 2023 con Ilary: scelti i due nuovi opinionisti"

Ad aprile l'Isola dei Famosi tornerà in onda su Canale 5: alla guida del reality show è stata confermata per il terzo anno consecutivo Ilary Blasi. Grossa novità tra gli opinionisti: stando a quanto riporta Tv Blog Enrico Papi prenderà il posto di Nicola Savino, che ha lasciato Mediaset per approdare a Tv 8. Confermata, invece, Vladimir Luxuria. Top secret il nome dell'inviato: al momento non è chiaro se ritornerà Alvin. Di recente sono stati fatti i nomi di Paolo Ciavarro, il figlio di Massimo ed Eleonora Giorgi, e dell'attore turco Can Yaman.