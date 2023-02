Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez stanno ancora insieme: parla l'agente

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez non si sono lasciati. Dopo che il gossip della loro rottura ha fatto il giro del web è intervenuta l'agente dell'ex ciclista ed ex concorrente del Grande Fratello Vip. "Sono umani e hanno avuto una discussione, come capita a tutti ma non c'è nessun litigio e nessun tradimento che ha portato la Rodriguez a cacciarlo di casa. In questo momento lui è proprio a casa. A casa loro", ha spiegato al Corriere del Veneto il manager di Moser. Un anno fa Ignazio e Cecilia hanno acquistato insieme un appartamento a Milano.