"Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono lasciati: matrimonio saltato"

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sarebbero lasciati. A farlo sapere The Pipol gossip, che parla di indizi piuttosto importanti. La sorella di Belen non indosserebbe più da settimane l'anello di fidanzamento: l'ex ciclista aveva fatto la proposta di matrimonio alla modella argentina lo scorso autunno. Nozze fissate, tra l'altro, al prossimo ottobre. E poi "fonti vicinissime alla coppia rivelano che Moser ha lasciato l’appartamento dove viveva insieme alla Rodriguez. Sui social, per il momento, nessun movimento".