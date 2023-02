Shakira, la rabbia è ancora tanta: ecco la sua vendetta contro Piqué

Prima la canzone contro Piqué, poi il pupazzo di una strega posizionata di fronte casa di sua madre. La star colombiana del pop Shakira, lo ha fatto di nuovo: ha trovato l'ennesimo modo per scagliarsi contro l'ex giocatore spagnolo. Stavolta la modalità è delle più classiche: la cantante infatti, dovendo incontrare il suo ex compagno, per parlare di questioni che riguardano i figli in comune, lo ha fatto aspettare ben 30 minuti. Il tutto non è passato inosservato alla stampa spagnola che non ha mancato l'occasione di pubblicare il fatto.