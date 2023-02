Clara Chia e Piqué, contrattempo per strada: lei va a sbattere contro un cartello. Ecco perché

Dalla paura alle risate

E proprio l'insistenza di un cronista che li riprendeva con una telecamera ha causato un piccolo incidente alla coppia, sorpresa a camminare per strada. I due hanno provato a liberarsi da queste attenzioni indesiderate e hanno accelerato il passo, con Clara (di recente ricoverata per un attacco d'ansia) che si è nascosta alle spalle dell'ex calciatore spagnolo ma camminando dietro di lui non si è accorta di un cartellone pubblicitario, finendo così per sbatterci contro. Un attimo di spavento ma nessuna conseguenza per la ragazza, come dimostrano le successive risate della coppia immortalate nel video divenuto presto virale sui social.