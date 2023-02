Melissa Satta parla per la prima volta della sua storia con Berrettini

Melissa Satta ha rotto il silenzio sulla sua relazione con il campione di tennis Matteo Berrettini, iniziata solo da qualche settimana. In realtà la soubrette non si è sbilanciata troppo a causa delle sue delusioni sentimentali. Dopo il divorzio da Boateng, dal quale ha avuto il figlio Maddox, l'ex Velina di Striscia la notizia credeva molto nel legame con Mattia Rivetti ma l'imprenditore ha preferito mollarla ad un passo dalla convivenza e dopo due intensi anni insieme.

Le parole di Melissa Satta a Verissimo

"Non mi voglio augurare niente, quello che viene viene", ha premesso Melissa Satta a Verissimo per poi aggiungere: "Ho trovato il mio equilibrio tra mio figlio, amiche e lavoro. Quello che arriverà dovrà portare un di più, dovrà essere la ciliegina sulla torta. Un altro figlio? Ci penso ancora, se viene viene, altrimenti va bene così". E poi: "Mi piacerebbe condividere la mia vita con un'altra persona ma non deve diventare una ossessione". Pronta la domanda di Silvia Toffanin: "Quindi non sei single?". La Satta è rimasta in silenzio e, com'è noto, chi tace acconsente...