Melissa Satta, compleanno con Berrettini e un calciatore a sorpresa

ROMA - Melissa Satta ha spento 37 candeline: numerosi gli invitati vip al party di compleanno della popolare showgirl. Tra tutti spicca la presenza di Matteo Berrettini, nuovo fidanzato di Melissa Satta. Numerose le immagini che ritraggono la nuova coppia, sempre più affiatata e sempre più "avvistata": i due infatti erano stati già visti insieme in occasione del match di Eurolega dell'Olimpia Milano e a San Siro, per il derby tra Inter e Milan. Ma non è solo Matteo Berretti a figurare nella lista degli ospiti, sezione sportivi vip: alla festa era presente anche Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, squadra della quale Melissa Satta è tifosissima.