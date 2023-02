Piqué rompe il silenzio: "Sono il burattino di Clara". E su Shakira dice che...

Gerard Piqué ha parlato della sua vita privata in un'intervista col tiktoker britannico John Nellis. L'ex difensore del Barcellona ha ammesso che la separazione da Shakira non è stata per niente facile: "Gli ultimi mesi sono stati complicati per me, avevo bisogno di staccare e andare in vacanza per pochi giorni". E per questo: "Non ho visto nessuna partita dei Mondiali in Qatar, solo la finale, e non tutta la partita. Non ho ancora visto nessuna partita, ho chiacchierato con Messi dopo aver vinto il Mondiale".