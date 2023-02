Matilda De Angelis svela tutta la verità su Castellitto e Porcaroli

In un'intervista rilasciata al settimanale Vanity Fair, Matilda De Angelis ha fatto chiarezza sulla sua vita privata. Fino a qualche tempo fa era legata a Pietro Castellitto, che oggi ha una relazione con l'amica Benedetta Porcaroli. Ma nessun triangolo amoroso, nessun litigio tra colleghe, come insinuato per settimane dai gossip. "Pietro e Benedetta nuova coppia? Non è una cosa che posso raccontare io, riguarda due persone a cui voglio molto bene, entrambi miei amici", ha spiegato la De Angelis per poi aggiungere: "Con Pietro era finita prima che arrivassero altre persone. Ma la verità è che noi due non siamo stati insieme un anno, siamo stati molto amici e ci siamo voluti molto bene, ma non la definirei una storia d’amore".