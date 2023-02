Chiara Ferragni e Fedez, è crisi nera: sospese le riprese della serie 'The Ferragnez'

Giorni difficili, complicati, per Chiara Ferragni e Fedez. Dopo il bacio del rapper con Rosa Chemical a Sanremo 2023 la coppia è entrata in crisi. Crisi più nera che mai: l'imprenditrice digitale, stando ai gossip, avrebbe allontanato il marito con l'aiuto di una guardia del corpo. I due non si fanno vedere insieme da giorni e pare abbiano deciso di sospendere momentaneamente le riprese di 'The Ferragnez 2', il docu-reality sulla loro vita privata e professionale trasmesso da Prime Video.