Berrettini e Melissa Satta sono già in crisi? Un messaggio preoccupa

Colpo di scena tra Matteo Berrettini e Melissa Satta: a poche settimane dal primo incontro i due sarebbero già in crisi. A farlo pensare l'ultimo messaggio postato su Instagram dalla soubrette sarda, ripreso dalla pagina di un oroscopo: "Non le vuoi le persone di passaggio. Vuoi chi resta". Per molti una chiara frecciatina dell'ex Velina di Striscia la notizia al famoso tennista. La Satta ha preferito non aggiungere altro ma secondo qualcuno a pesare sul rapporto non sarebbe solo la lontananza (Melissa stabile a Milano, Berrettini sempre in giro per il mondo) ma anche la differenza d'età: lei 36 anni, lui 26.