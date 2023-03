Maria De Filippi riparte dallo sport: il ruolo dell'amico Rudy Zerbi

Nuova vita per Maria De Filippi dopo la morte di Maurizio Costanzo. La bionda presentatrice sta cercando di superare questo momento di grande dolore con il lavoro, lo sport e gli amici di sempre. I paparazzi di Chi hanno beccato la conduttrice Mediaset a Roma, in un circolo tennis in zona Prati. Con Maria il fratello minore Giuseppe, al quale la De Filippi è legatissima.