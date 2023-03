Maria De Filippi torna in tv: ecco quando ripartono Uomini e Donne, Amici e C'è posta per te

Quando tornano in onda Uomini e Donne, Amici e C'è posta per te? Dopo la sospensione degli ultimi giorni, dovuta alla morte di Maurizio Costanzo, gli amati programmi di Maria De Filippi stanno per ripartire. Si comincerà con C’è posta per te: sabato 4 marzo andrà in onda la penultima puntata dell’edizione in corso.