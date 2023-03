Zaniolo, in Turchia insistono sulla nuova love story. E lui fa una cosa...

Nicolò Zaniolo, in Turchia, è sempre più una star. Ha iniziato, segnando, nel migliore dei modi la sua avventura al Galatasaray e i tifosi stravedono per lui sia come calciatore sia come personaggio. Ecco perché oggi è rimbalzato subito su sito e social il "like" messo alla foto di Burcu Ozberk, l'attrice considerata la sua nuova fiamma.