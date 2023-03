Laura Pausini si è sposata con Paolo Carta: tutti i dettagli del matrimonio

Laura Pausini si è sposata! Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni la cantante ha confermato sui social network il suo matrimonio con Paolo Carta . La coppia è legata da ben diciotto anni e ha una figlia, Paola. "Abbiamo detto sì", ha scritto la Pausini sui social network in cinque lingue diverse e postando alcuni scatti delle nozze che sono avvenute con rito civile. Per il suo giorno più bello l'interprete di Solarolo ha sfoggiato un lungo abito bianco con giacca e velo. A portare le fedi la piccola Paola, nata dieci anni fa. " Paolo mi ha chiesto di sposarlo: nel 2012 , in un bar di fronte al centro diagnostico dove un mese dopo avremmo scoperto di aspettare Paola. Ragion per cui abbiamo scelto di rimandare: “Quando lei sarà più grande porterà le fedi”, ci siamo detti", aveva rivelato qualche tempo fa Laura a Vanity Fair.

Paolo Carta, chi è il marito di Laura Pausini

Paolo Carta è un chitarrista e produttore musicale di 58 anni, dieci in più di Laura Pausini. I due si sono conosciuti nel 2005, quando il musicista ha iniziato a suonare nella band di Laura. Tra un concerto e l'altro in giro per il mondo è scoccata la scintilla. Nel 2013 la nascita della piccola Paola, chiamata così per l’unione dei nomi dei genitori: Pao, come Paolo, e La come Laura. Carta ha un divorzio alle spalle e tre figli – Jader, Jacopo e Joseph – nati dall’ex moglie Rebecca Galli. Prima di conoscere Paolo la Pausini ha vissuto altre due relazioni lunghe e importanti: dal 1993 al 2001 è stata legata al suo produttore e agente Alfredo Cerruti. Dal 2002 al 2004 ha amato l’altro ex agente Gabriele Parisi. La canzone Casomai racconta la storia d'amore tra Laura e Paolo Carta.