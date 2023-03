Laura Pausini e la confessione a luci rosse: con quanti uomini ha fatto l’amore

Laura Pausini e le storie d'amore

Il discorso si sposta su temi più piccanti. Alla domanda se ha mai usato dei preservativi rimasti in borsa, dopo aver chiuso una precedente relazione, la Pausini risponde: "Non lo so, nella mia vita ho fatto l'amore solo con tre persone. Non l'ho mai fatto il giorno in cui ho incontrato qualcuno, poi sì, ma a quel tempo non usavo il preservativo. Ho sempre voluto mettere su famiglia", ha confessato Laura Pausini. "Non ho mai avuto un'avventura di una notte", ha continuato la cantante.