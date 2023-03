"Elisabetta Canalis, matrimonio finito da 4 anni. Il gesto che ha fatto arrabbiare il marito"

La scelta di Elisabetta Canalis che avrebbe fatto arrabbiare il marito

Sembra che a Brian Perri non sia andata giù la scelta di Elisabetta Canalis di tornare in Italia per la conduzione di un programma su Tv 8. Un impegno che l'avrebbe tenuta lontana da casa per mesi e mesi. Un'eccessiva distanza che avrebbe infastidito parecchio il chirurgo ortopedico fino a spezzare per sempre questa unione. Nonostante la voglia di rientrare a Milano, Eli avrebbe deciso per ora di restare a Los Angeles, per non rovinare la quotidianità di Skyler Eva, che è molto legata ad entrambi i genitori. Pertanto non avrebbe chiesto a Perri il mantenimento bensì l'affidamento congiunto.